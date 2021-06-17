Байден заявил Путину о недопустимости кибератак [ Редактировать ]
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На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов. Теперь стало известно, какие именно сектора вошли в этот перечень.
Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
По ее словам, в список вошли следующие сектора:
- химическая промышленность
- торговые объекты
- система коммуникации
- жизненно важные производства
- плотины
- сфера обороны
- система оказания срочной медпомощи
- сфера здравоохранения
- объекты энергетики
- финансы
- сельское хозяйство/продовольственная сфера
- информационные технологии
- ядерные объекты
- правительственные учреждения
- транспорт
- объекты, имеющие отношение к водоснабжению
Ранее Путин прокомментировал обвинения о кибератаках на США.
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