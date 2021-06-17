На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов. Теперь стало известно, какие именно сектора вошли в этот перечень.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, в список вошли следующие сектора:

химическая промышленность

торговые объекты

система коммуникации

жизненно важные производства

плотины

сфера обороны

система оказания срочной медпомощи

сфера здравоохранения

объекты энергетики

финансы

сельское хозяйство/продовольственная сфера

информационные технологии

ядерные объекты

правительственные учреждения

транспорт

объекты, имеющие отношение к водоснабжению

Ранее Путин прокомментировал обвинения о кибератаках на США.