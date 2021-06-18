Французам дозволили ходити на вулицях без масок [ Редактировать ]
Понад 385 тисяч нових випадків ковід-19 зафіксували у світі за останню добу. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Спалах коронавірусу - в американському посольстві в Афганістані.
114 людей інфікувалися, один співробітник помер. Посольство перейшло на віддалену роботу.
Водночас, за останню добу в світі від коронавірусної хвороби одужало понад 390 тисяч. У Франції дозволили не носити маски на вулицях, а Німеччина готова приймати вакцинованих туристів з-за меж ЄС.
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