Понад 385 тисяч нових випадків ковід-19 зафіксували у світі за останню добу. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Спалах коронавірусу - в американському посольстві в Афганістані.

114 людей інфікувалися, один співробітник помер. Посольство перейшло на віддалену роботу.

Водночас, за останню добу в світі від коронавірусної хвороби одужало понад 390 тисяч. У Франції дозволили не носити маски на вулицях, а Німеччина готова приймати вакцинованих туристів з-за меж ЄС.