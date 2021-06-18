В городе Ялта, из-за сильных дождей и наводнения, оказался полностью затопленным крокодиляриум, где живут многие виды пресмыкающихся. 90% животных удалось спасти и эвакуировать в другой город. Об этом пишет издание Crimea-news.

Место проживания животных находилось на цокольном этаже пострадавшего от воды здания. На момент бедствия там насчитывалось более 200 видов рептилий. К счастью, все животные, в частности, кайманы, крокодилы, черепахи и другие животные - не пострадали. Их эвакуировали в Алушту.

90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет.

Отмечается, что часть рептилий подобрали неравнодушные люди и забрали домой. Известно, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что все животные погибли.

Ранее мы писали, что в Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение шести часов в городе выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли две реки в центре города, перекрыт въезд в город, в связи со сложными погодными условиями приостановлено движение автобусов и троллейбусов.

Кроме того, из-за сильных ливней на территории Донецкой области, в Мариупольском районе подмыло Калининскую дамбу на реке Кальчик. У местных жителей подтопило дома и огороды, у многих погибла домашняя птица.

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