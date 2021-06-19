Рептилії вирвалися на волю: у Ялті затопило крокодиляріум [ Редактировать ]
Великий потоп у Ялті! Через шалений паводок там затопило місцевий крокодиляріум. Близько 70 рептилій вирвалися на волю.
На відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно як крокодили плавають всередині будівлі з-поміж затоплених речей.
Нагадаємо, в Ялті оголосили надзвичайну ситуацію. Гірськими потоками там затопило понад три сотні будинків. У місті повністю вимкнене водопостачання. Рятувальники повідомляють про одного загиблого, одного зниклого безвісти і 18 постраждалих. Потоп вже назвали найсильнішим за останнє століття.
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