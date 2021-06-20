Два роки тому за детективними пригодами червоної "Мазди" стежила вся країна. Пам'ятаєте: її вкрали у Києві, а знайшли аж у Харкові… у двох братів-поліцейських. Далі були гучні звільнення та розслідування. Зрештою, машину повернули власнику.

Та як з'ясувалося, на цьому історія не закінчилася. Бо в автівки з'явився... брат-близнюк, який їздить на таких самих номерах і має такий самий він-код на двигуні.

І схожих історій багато по всій Україні. Та найгірше навіть не те, що авто-шахраї клонують чужі номери. Якщо такий двійник потрапить у ДТП, або ж зіб'є людину - шукати адвоката та алібі доведеться ні в чому невинному власнику справжнього авто.

Хто в Україні клонує автомобілі? Скільки це коштує? Та чи можна вберегти свою машину від "авто-ксероксу"?

І розкіш, і засіб пересування. А ще... спосіб нечесного заробітку.

Ігор Ліпявка, адвокат:

Сколько проблемных автомобилей: нерастаможенных, по кредитам изъятых ездят по Украине. И каждый нужно куда-то приткнуть.

Тобто - зробити документи і підробити номери...

Сергій, водій:

Номерний знак повністю співпадає з нашим.

Або просто клонувати ваш автомобіль!

Дивіться прикол. Оп! Да, бачите? А тепер дивіться сюди. Оп!

Тож як не стати жертвою шахраїв? І звідки аферисти беруть усі дані на автомобіль?

"Стара", але нова автівка. Більшість українців купують машини на вторинці. Вимоги прості: стан - покраще, пробіг поменше. Але є ще одне важливе правило: перевірити, чи вона "єдина в своєму роді". Бо цілком може бути, що у вас (точніше у неї) є "сестра-близнюк" - з точно таким самим номером, він-кодом і головне зареєстрована на вас. Але… без вашого відома.

Она мне просто понравилась внешне. Папа долго ругался.

Бо - червона! Максим розповідає історію своєї машини, яку він лагідно називає...

"Виша" - ну, типа, как вишня.

У "Віши" є сестра-близнючка. Бо в машини Максима один номер кузова збитий, інший просто... заклеєний!

Вот полностью срезали мне вин-код. Его нет, хотя он был, когда я с Америки пригнал машину. Это бумага А-4, чтобы вы поняли, - на принтере. То есть она должна быть металлическая.

"Мазду" до юридичної невпізнаваності змінив не Максим, а крадії. За пошуками автівки стежила вся країна, бо чоловік шукав її сам, і... знайшов! При тому, що номер і кузова, і реєстраційний були змінені! Та видала крадіїв невелика деталь на одному із сайтів із продажу автомобілів. Дедуктивності Максима позаздрив би навіть Шерлок Холмс.

Максим, постраждалий від автоафери:

Они повешены прямо, а раньше они были под наклоном. На "губе", и в отражении от "губы" вот этой - я увидел номера.

Які були підроблені крадіями! Як виявилося, автівкою Максима користувалися... поліцейські з Харкова. Один з них регулярно їздив машиною.

Максим, постраждалий від автоафери:

В РОВД, на работу. На тех номерах, которых, кстати, не существует. АХ 1717 - это называется "навесы".

"АХа" - це харківські номери, а потім машину взагалі перереєстрували на... луганські. Все через перебиті номери кузову. Скоріш за все, "Мазда" Максима - двійник. Тобто така ж машина їздить десь по Луганщині.

Після розголосу цього детективу, правоохоронців звільнили. А машину чоловіку повернули вже нові власники, яким встигли продати крадену автівку. Тепер вона знову в господаря, який до речі їздить всюди з ось таким стосом паперів. Про всяк випадок.

Максим, постраждалий від автоафери:

Довидка, что у меня действительно угоняли машину. Меня остановил полицейский. И он мне говорит: "А как вы докажете, что машина ваша?" Я говорю - вот, у меня экспертиза есть. Он на экспертизу посмотрел, говорит: "Да, все нормально".

Ми на місці, де і проводять цю експертизу. Разом з дружиною пан Василь спокійно чекає на результати перевірки.

Василь, водій:

Чого нам хвилюватися? До машини ніяких питань немає. Вона пройшла митний контроль.

Тому перед реєстрацією її детально перевіряє експерт - пан Сергій.

Тут у нас знаходиться номер двигуна, який ми теж звіряємо. Ось тут знаходиться основний він-номер автомобіля, який наноситься на кузові автомобіля.

Це місце - основне. І над ним зловмисники "чаклують" найбільше: перебивають, переварюють. У хід йдуть будь-які ідеї.

Сергій Рябчун, працівник експертної служби:

Була пластина - її взяли просто на герметик, і зверху на оригінальний номер цю пластину наклеїли. Тобто приїжджаєш, ковирнув скальпелем, пластина відлетіла.

Ігор Ліпявка, адвокат:

Любой автосварщик может сделать эту работу. Просто перебивают номер кузова или заказывают таблички, - там во Львове есть ребята, занимаются. И заказывают техпаспорт, для того чтобы эксплуатировать это транспортное средство, как "двойник". Он может быть угнанный, он может быть арестован по каким-то долгам.

Або ввезений в Україну з-за кордону. Тобто, простою мовою, "євробляха".

Юрій Смолянінов, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС:

Припустимо, в Сполучених Штатах, що зараз популярно, або в Європі. Цей автомобіль ввозиться в Україну, розмитнюється офіційно, після чого людина взнає, що він-код пошкоджений. Тільки у місті Києві виявляється до 10 автомобілів зі зміненими номерами кузова в місяць. Тобто, в масштабах України ця цифра значно більше.

Бо часто власники "євро блях" просто не хочуть платити всі податки.

Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів:

Тобто у мене є автомобіль, я кажу: "Богдане, заганяйте такий самий автомобіль, ми з вами домовимося. Зробимо такі самі номера, як в мене".

А що буде з власником справжньої машини, коли двійник потрапить у ДТП, або зіб'є людину?

Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів:

Страждають ті люди, які є власниками автомобіля. Це проблеми: алібі і тому подібне. Будуть вас включати в число підозрюваних.

Якщо з номером кузова маніпуляції проводять, то з реєстраційним номером й поготів!

Ігор Ліпявка, адвокат:

300 гривен цена вопроса. Вас даже никто не будет спрашивать свидетельство про регистрацию транспортного средства.

Автомобіль інший. Іншого кольору, іншого розміру, іншого року - тут все відрізняється, крім номерного знаку.

Цього чорного "Шевроле". Хоча, за даними протоколу, автівка саме на цих номерах порушила правила паркування в Дніпрі.

Сергій, постраждалий від автоафери:

А там якась біла "КІА" на тих самих номерах. Більше того, ми сплатили штраф за людину, яка підробила номерні знаки нашого автомобіля.

Хоча автівку реєстрували більше 10 років тому! Техпаспорт - і той, старого зразка.

Сергій, постраждалий від автоафери:

Ще 2005 року - воно ще тоді було ламіноване. Його не змінювали.

Але це не проблема. Ось оперативна зйомка. Поліція затримала професіонального крадія машин. У гаражі - купа запчастин та десятки номерів!

Юлія Гірдвіліс, заступник начальника відділу комунікації поліції Києва:

Виявлено та вилучено три автомобілі, два з яких мали зовнішні ознаки зміни номерів кузовів. Номерні знаки.

Але що робити Сергію? В сервісному центі МВС кажуть: можна просто змінити номер. Якщо ж на вашу автівку зробили клон - тут важче. Бо треба пройти експертизу і довести, що саме ваш автомобіль - оригінал. Але виникає питання: звідки у зловмисників усі ці дані?

Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів:

Це злив інформації стосовно оригіналу - з МВС.

Юрій Смолянінов, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС:

Є набагато більше простих і зручних способів отримати інформацію про автомобіль. Якщо програмісти змогли зібрати відомості від відкритих даних з сайту кабінету міністрів, з сайту американських сайтів, тобто вони використовують декілька джерел - інформацію від страхових компаній.

І збирають усе на одному сайті, чи навіть у мобільному додатку. Як це працює, переконуємося особисто з першим заступником начальника головного сервісного центру МВС. Я продиктував номер автівки. Кілька секунд - і вуаля!

Юрій Смолянінов, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС:

Джип "Гранд Чироки", 2019 года, черный, легковой. Вин-код такой-то, дата первой регистрации такая-то.

Виявляється, що витік даних автівки справа самих власників цієї автівки. І від зустрічі машини-близнюка, чи номера-близнюка не застрахований ніхто.