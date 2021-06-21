Сезон вітамінів і отруєнь. На полицях супермаркетів та на базарах нині величезний вибір овочів та ягід. Та не всі з них можуть бути корисними, попереджають лікарі. А деякі - навіть шкідливі. Від чого це залежить?

Свіжа зелень, молода картопля, черешня, полуниці різного кольору й розміру. Прилавки ринків і магазинів рясніють розмаїттям овочів і фруктів. Прийнято вважати, що це не тільки смачно, а й дуже корисно. Але це - як пощастить. Головний біль, тахікардія, порушення зору і навіть онкологія. І це не весь перелік наслідків споживання продуктів із високим вмістом нітратів.

Це - солі азотної кислоти. Простіше кажучи, добрива, які рослина поглинає із землі. Їх використання - загальноприйнята практика в садівництві. І в незначній кількості здоров'ю вони не шкодять.

Юлія Поворознюк, дієтолог, терапевт:

Нітрати самі по собі корисні сполуки. Але якщо в наш організм попадає їх дуже багато, то вони починають перетворюватись в нітрити, і нітрити вже провокують розвиток запалення в кишківнику, збільшує розвиток онкологічних захворювань, стимулює розвиток мет-гемаглобіну в крові.

Кожна ягода чи фрукт має свою сезонність. І для усіх - свій час. Але якщо овоч недостиглий, не має запаху, то краще його не брати, - радять дієтологи. Найімовірніше, у ньому - нітрати і пестициди, овоч надто швидко дозрів і не буде корисним.

Павлуша Максим, експерт з питань споживчого захисту:

Как правило, это зелень, как правило, петрушка, укроп, все что увидите раннее, все что выращивается как искусственно. Ну, неискусственно выращивается, оно выращивается в теплицах - там обязательно будет самое большое количество нитратов.

Ми вирішили поцікавитися, що про нітрати знають покупці, і як саме обирають продукти.

Юрій, покупець:

Я по запаху выбираю, а так, в принципе все, что б вид был не игрушечный и красивый, а естественный, натуральный.

Любов, покупчиня:

Якщо пахне, пахне, а там хто знає, хто вам що скаже, правду ніхто не скаже.

Олег, покупець:

Я думаю, на базаре проверяют на нитраты, я надеюсь, служба работает, по-этому я и покупаю здесь, а не перед рынком.

Цим приладом можна перевірити кількість нітратів у городині й садовині, тож ми вдалися до експерименту і вирішили з'ясувати у якому стані овочі й фрукти на ринках супермаркетах і у місцях стихійної торгівлі.

У супермаркеті проконтролювали огірки й картоплю.

Картопля - у нормі, і тут у нормі.

Експерти кажуть: купувати в супермаркетах і на ринках можна спокійно, бо там є свої лабораторії, які перевіряють продукти на вміст нітратів.

Павлуша Максим, експерт з питань споживчого захисту:

Я бы сказал, что на рынках контролируется лабораториями, которые там присутствуют. Ну, скажу так, возможно контролируются. Возможно. Потому что в последнее время, во-первых, там сейчас реорганизация. Кто-то кого-то увольняет, кто-то кого-то принимает.

Вирощене на власній ділянці - завжди корисніше. Тобто, вирощуйте самі або купуйте в перевіреної людини, якій довіряєте.

Павлуша Максим, експерт з питань споживчого захисту:

Если бабушка принесла откуда-то на рынке и продает, то есть по ней видно да, это бабушка, у нее руки, по ней видно, что человек сам вырастил и продает - у нее будет вкус совсем другой. Если ее привезли с Турции, Испании - возможно, да там тепло. Смотря как ее выращивали, тоже.

Отже, наша перевірка показала: що купувати сезонні городину й садовину, принаймні у столиці безпечно. Як у супермаркетах, так і на ринках. Та якщо якісь продуктів таки викликають у вас сумніви щодо вмісту нітратів - їхню кількість можна мінімізувати в домашніх умовах: ретельно промити в проточній воді протягом хвилини, або ж обробити термічно.