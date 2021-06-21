Вітаміни з нітратами: як безпечно купити ранні овочі [ Редактировать ]
Сезон вітамінів і отруєнь. На полицях супермаркетів та на базарах нині величезний вибір овочів та ягід. Та не всі з них можуть бути корисними, попереджають лікарі. А деякі - навіть шкідливі. Від чого це залежить?
Свіжа зелень, молода картопля, черешня, полуниці різного кольору й розміру. Прилавки ринків і магазинів рясніють розмаїттям овочів і фруктів. Прийнято вважати, що це не тільки смачно, а й дуже корисно. Але це - як пощастить. Головний біль, тахікардія, порушення зору і навіть онкологія. І це не весь перелік наслідків споживання продуктів із високим вмістом нітратів.
Це - солі азотної кислоти. Простіше кажучи, добрива, які рослина поглинає із землі. Їх використання - загальноприйнята практика в садівництві. І в незначній кількості здоров'ю вони не шкодять.
Юлія Поворознюк, дієтолог, терапевт:
Нітрати самі по собі корисні сполуки. Але якщо в наш організм попадає їх дуже багато, то вони починають перетворюватись в нітрити, і нітрити вже провокують розвиток запалення в кишківнику, збільшує розвиток онкологічних захворювань, стимулює розвиток мет-гемаглобіну в крові.
Кожна ягода чи фрукт має свою сезонність. І для усіх - свій час. Але якщо овоч недостиглий, не має запаху, то краще його не брати, - радять дієтологи. Найімовірніше, у ньому - нітрати і пестициди, овоч надто швидко дозрів і не буде корисним.
Павлуша Максим, експерт з питань споживчого захисту:
Как правило, это зелень, как правило, петрушка, укроп, все что увидите раннее, все что выращивается как искусственно. Ну, неискусственно выращивается, оно выращивается в теплицах - там обязательно будет самое большое количество нитратов.
Ми вирішили поцікавитися, що про нітрати знають покупці, і як саме обирають продукти.
Юрій, покупець:
Я по запаху выбираю, а так, в принципе все, что б вид был не игрушечный и красивый, а естественный, натуральный.
Любов, покупчиня:
Якщо пахне, пахне, а там хто знає, хто вам що скаже, правду ніхто не скаже.
Олег, покупець:
Я думаю, на базаре проверяют на нитраты, я надеюсь, служба работает, по-этому я и покупаю здесь, а не перед рынком.
Цим приладом можна перевірити кількість нітратів у городині й садовині, тож ми вдалися до експерименту і вирішили з'ясувати у якому стані овочі й фрукти на ринках супермаркетах і у місцях стихійної торгівлі.
У супермаркеті проконтролювали огірки й картоплю.
Картопля - у нормі, і тут у нормі.
Експерти кажуть: купувати в супермаркетах і на ринках можна спокійно, бо там є свої лабораторії, які перевіряють продукти на вміст нітратів.
Павлуша Максим, експерт з питань споживчого захисту:
Я бы сказал, что на рынках контролируется лабораториями, которые там присутствуют. Ну, скажу так, возможно контролируются. Возможно. Потому что в последнее время, во-первых, там сейчас реорганизация. Кто-то кого-то увольняет, кто-то кого-то принимает.
Вирощене на власній ділянці - завжди корисніше. Тобто, вирощуйте самі або купуйте в перевіреної людини, якій довіряєте.
Павлуша Максим, експерт з питань споживчого захисту:
Если бабушка принесла откуда-то на рынке и продает, то есть по ней видно да, это бабушка, у нее руки, по ней видно, что человек сам вырастил и продает - у нее будет вкус совсем другой. Если ее привезли с Турции, Испании - возможно, да там тепло. Смотря как ее выращивали, тоже.
Отже, наша перевірка показала: що купувати сезонні городину й садовину, принаймні у столиці безпечно. Як у супермаркетах, так і на ринках. Та якщо якісь продуктів таки викликають у вас сумніви щодо вмісту нітратів - їхню кількість можна мінімізувати в домашніх умовах: ретельно промити в проточній воді протягом хвилини, або ж обробити термічно.
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