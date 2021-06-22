Три ворожих обстріли зафіксували від початку доби на сході країни. Поблизу Золотого й Авдіївки противник вів вогонь із гранатометів. У районі Мар'їнки зафіксовано перетин лінії розмежування ворожим безпілотником. Українські підрозділи вдало застосували проти апарату засоби радіоелектронної боротьби. У нашому війську без втрат, - звітують у Штабі.

Ось так село Піски щодня зустрічає гостей. Хаотичні ворожі обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї тут цілодобова практика. На поодинокі вибухи Євген навіть не реагує. Каже, ворог спеціально провокує наших бійців на вогонь у відповідь. Супротивники вже добре засвоїли - українські вояки мовчати не будуть.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Ні, звичайно не будемо. Одразу відкриваємо вогонь на подавлення, відкриваємо у відповідь, - то зразу затихають. Допомагає, звичайно.

Бійці тут завжди напоготові дати відсіч знахабнілому ворогові. Аби не залишати побратимів на лінії вогню, Володимир навіть відмовився їхати до Сум за своїм дипломом. Кілька днів тому він захистився у педагогічному ВИШі.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Хочеться передати привіт всьому педагогічному колективу Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти і всім своїм однокурсникам, тому що я от тільки захистився. Я прошу вибачення, що не буде мене на випуску, що не вдіну мантію, але я завжди з вами.

Уже восьмий рік Піски тримають оборону - за цей час, у колись елітному передмісті Донецька, ворог не залишив живого місця. Та, як не дивно, у цих руїнах ще живуть люди.

У Пісках наразі виживає ще одинадцять родин. Тікати з рідного дому люди не поспішають, хоча небезпека тут чатує на кожному кроці.

Пан Іван з сином ремонтують хату, яку місяць тому з району Донецька артилерією накрили вороги. Один з двох важкокаліберних 152-міліметрових снарядів через покрівлю залетів прямо у хату. На подвір'ї в чоловіка справжній музей з ворожих "подарунків", які він до цього знаходив у себе в городі.

Іван Бурмістров, житель села Піски:

Сейчас опят слышу, что где-то что-то хрюкнуло. Пески - тут это нормально, стабильно и никуда не девается.

У те, що це пекло скоро закінчиться, - ані місцеві жителі, ані військові уже не вірять. Адже будь-які домовленості з ворогом завжди обертаються черговими обстрілами.