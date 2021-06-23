РНБО обговорить загрозу дельта-коронавірусу [ Редактировать ]
Загрозу поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" сьогодні розглянуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
Він наголосив, що є ризик поширення "індійського" штаму в Україні. За його словами, на засіданні розглянуть питання щодо посилення контролю на кордоні.
Зокрема, йдеться про повернення обов'язкового ПЛР-тестування для українців, які повертаються з літнього відпочинку.
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