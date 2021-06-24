Змішування вакцин проти COVID-19 дало позитивні результати на ранніх етапах дослідження, йдеться в офіційному листі Європейської Медичної Агенції американському виданню Politico.

На думку експертів, усі вакцини наразі працюють однаково. Кожен препарат стимулює імунну відповідь організму на шиповидний білок коронавірусу. У спішні випробування провели в Іспанії, Німеччині та Франції.

Водночас, щеплення різними препаратами здійснили і у Великій Британії, але там після зміни комбінацій, пацієнти частіше мали головні болі та грипоподібні симптоми. Наразі, ЕМА очікує на результати більш глибинних досліджень.