Італія скасувала обов'язкове носіння масок на вулиці [ Редактировать ]
В Італії відсьогодні скасували обов'язкове носіння захисних масок на вулиці. Спочатку уряд планував запровадити послаблення з п'ятого липня. Однак згодом вирішив зробити це раніше - через, цитую, "наявність умов для пом'якшень уже сьогодні".
Не дотримуватися "маскового режиму" зможуть мешканці "білих" регіонів. Утім, у громадському транспорті та в приміщеннях заборона ще діятиме.
Водночас правило про дотримання соціальної дистанції теж залишається чинним. Усе через випадки інфікування COVID-штамом "Дельта".
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