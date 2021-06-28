В Італії відсьогодні скасували обов'язкове носіння захисних масок на вулиці. Спочатку уряд планував запровадити послаблення з п'ятого липня. Однак згодом вирішив зробити це раніше - через, цитую, "наявність умов для пом'якшень уже сьогодні".

Не дотримуватися "маскового режиму" зможуть мешканці "білих" регіонів. Утім, у громадському транспорті та в приміщеннях заборона ще діятиме.

Водночас правило про дотримання соціальної дистанції теж залишається чинним. Усе через випадки інфікування COVID-штамом "Дельта".