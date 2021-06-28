Вона молода, хоча має давній родовід. На неї чекали п'ять років, а ухвалили за одну ніч. Українській Конституції виповнилося 25 років. День народження Основного закону - офіційне свято в Україні.

І від самого ранку тривають урочистості. Хоча насправді нинішня Конституція вже друга в історії нашої країни. Першу - понад три століття тому написав гетьман Пилип Орлик.

Тому саме до його пам'ятника у столиці зазвичай покладають квіти цього дня. Не став винятком і нинішній рік. Автора Основного закону редакції 1710 року вшанували Президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр та чиновники різних років. Були серед них і ті, хто ухвалював Конституцію 28 червня 1996-го.

Чому для її затвердження знадобилася ціла ніч? Що змусило тодішніх нардепів усе ж таки проголосували ЗА? Та коли Україна, уперше за триста одинадцять років, побачить оригінал Конституції Пилипа Орлика? Про все розкаже Ксенія Барвіненко.

Київ, 10та ранку, площа Конституції. На сходах стоять депутати різних скликань. Все як тієї п'ятниці - 25 років тому - так само депутати другого скликання вишикувалися для спільного фото, щойно ухвалили Основний закон України.

Ярослав Кендзьор, народний депутат України II скликання:

У той час було розуміння що все процес юридичного оформлення держави, по факту ухвалення Конституції завершений, хоч ми були безмежно втомлені, бо не спали ніч.

Проєкт Конституції України депутати розглядали понад добу. 27 годин без перерв та відпочинку обранці обговорювали головний закон України

Володимир Стретович, народний депутат України II скликання:

Дуже величезна напруга. величезна відповідальність. Ми розуміли, що якщо цього не станеться, то або ми не будем мати демократичної Конституції або держави України.

Тож, коли приступили до розгляду поправок до проєкту Конституції - відступати було нікуди.

Олександр Мороз, голова Верховної Ради України (1994-1998):

У адміністрації президента сидів Горбулін у телефона, а у ложі уряді сидів віцепрем'єр з Конституції, це дикунство з точки зору юриспруденції, Олександр Ємець от стаття ставиться на голосування, Горбулін дзвонив не можна ухвалювати, він мотав головою і залежні від нього депутати не голосують, ми зробили так що цей телефон поламався.

Гальмувало розгляд головного закону ще й протистояння всередині парламенту. Все сталося під час обговорення статті про державні символи. Обранці просто не могли зібрати 300 необхідних голосів, і врешті пішли на компроміс, змінивши статус Криму.

Ярослав Кендзьор, народний депутат України II скликання:

У цьому проєкті Конституції кримська автономія вона так і називалася, кримська автономія, на рівні звичайнісінької області, але вже дуже вимагали кримські депутати дати їй статус Автономної республіки і ми вимушені були піти на оцей страшний компроміс, хоч розуміли тоді, що рано чи пізно, заклавши ту бомбу сповільненої дії, вона прийде час її легко буде підірвати, що ми маємо рік війни і восьмий рік анексії.

Врешті документ підтримали 315 народних депутатів. Тоді, чверть століття тому, на історичне голосування прийшов і тодішній президент України Леонід Кучма. Сьогодні ж згадує про уроки конституційного творення.

Леонід Кучма, президент України (1994-2005):

Чверть століття конституційного творення дали нам багато важливих уроків. Хочу наголосити на одному з них - Конституція повинна захищати суспільство та громадян, але бувають моменти коли суспільство та громадяни мають захистити конституції. Пам'ятаймо про це! Це не означає що конституція має бути недоторканною, вона має розвиватися, вдосконалюватися. Її можна і треба міняти за вимогами часу. Але робити це треба виключно у життєвих інтересах українського народу. Я бажаю, щоб у цьому залі завжди була монолітна більшість, але не партійна, а державницька. Щоб тут була одностайність, коли ідеться про захист національних інтересів України, життєвих потреб нашого народу і нашої Конституції.

Нині головний закон України вважають одним з найкращих і найдемократичніших у світі. На честь 25 річниці його ухвалення Швеція передасть нам три копії - Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

Володимир Зеленський, президент України:

Яку називають першою писемною Конституцією Європи, переважна більшість з нас не бачила її в живу, не бачила частинки свої історії і своєї спадщини, більше того за 311 років Конституція Пилипа орлика жодного разу не була вдома, на батьківщині. Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика.

А ще президент вніс до парламенту законопроєкт про великий герб України, який за всі роки незалежності так і не затвердили. Документ визначили як невідкладний. А відтак парламент має його розглянути найближчим часом.