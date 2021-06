Роботы Boston Dynamics танцуют не впервые. Однако в новом видео семь четвероногих роботов Spot устроили настолько фантастически красивый акт хореографии, что могли бы посоперничать со многими профессионалами.

Видео посвящено приобретению Boston Dynamics автопроизводителем Hyundai, который ранее на этой неделе заключил сделку на 880 миллионов долларов с SoftBank по приобретению 80-процентного контрольного пакета акций робототехнической компании из Массачусетса.

Dancing to IONIQ: I'm On It от мегагруппы K-pop BTS, Spots демонстрируют удивительное время, ловкость и командную работу машин между собой.

Boston Dynamics объясняет это "кропотливым позиционированием и программированием", а не их функцией избегания препятствий.

