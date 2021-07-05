Уже за два дні з Єгипту відпустять контейнеровоз Evergiven. Ще у березні судно повністю паралізувало роботу Суецького каналу. За шестиденну зупинку магістралі від власників контейнеровоза вимагали відшкодувань на суму понад 900 мільйонів доларів. Потім вимоги зменшили до 550 мільйонів.

Наразі ж про умови домовленостей не повідомляють. У відшкодування врахують витрати зі зняття судна з мілини, а також неотримані Єгиптом транзитні збори за період простою.