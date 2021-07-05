У Дніпрі українські та американські лікарі проведуть 35 унікальних операцій [ Редактировать ]
Медична місія. У серпні - на базі Дніпровської обласної дитячої лікарні - американські лікарі спільно з українськими - проведуть 35 унікальних операцій.
Зосередяться на ортопедичних проблемах та після опікових травмах. Попередній огляд та консультації пацієнтів і хірургів проходитимуть у режимі онлайн. Запис на лікування - вже стартував.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Уже 12 сентября к нам приедем очень серьезная представительная делегация США, которая будет оказывать нашим деткам со всей Украины. Проэтому большая просьба об этом осветить всех. Чтобы унал каждый и чтобы наши маленькие детки смоглим воспользоватся этим уникальным шансом.
Олексій Власов, головний лікар Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Будут подбираться дети у которых имеются деформации суставов после ортопедитческих операций. Все дети будут прооперированы обсолютно бесплатно, в рамках этого проекта.
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