Instagram-блогер из Великобритании Оли Лондон сделал 18 пластических операций, чтобы выглядеть как солист K-pop группы BTS Пак Чимино. При этом мужчина не собирается останавливаться на достигнутом, пишет meta.ua.

"Наконец-то я кореец, я изменился и так счастлив, что завершил свой образ. Я был в ловушке неправильного тела восемь лет, и это худшее чувство в мире, когда ты в ловушке и не чувствуешь, что можешь быть самим собой", - заявил он.

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Оли Лондон не так давно сделал себе "корейские глаза", "корейский подтяжку бровей" и "корейские виски". За все свои операции британец заплатил более 150 тыс. фунтов стерлингов (примерно 5,6 млн грн).

Блогер отметил, что теперь считает себя корейцем. Однако, он родился в Великобритании, а его родители принадлежат к европеоидной расе. Также Оли Лондон добавил, что он "первый в мире трансрасовый человек".

"Я знаю, это немного странно, потому что никто раньше не делал камин-аут как Чимино или как кореец. Но у меня действительно были проблемы с идентичностью", - объяснил он.

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