Кабмин выделил 18 млн гривен на жилье для переселенцев [ Редактировать ]
На приобретение жилья для внутренних переселенцев выделили более 18 млн гривен. Кабинет министров принял соответствующее решение в ходе заседания.
Правительство распределило субвенцию из государственного бюджета. Планируется приобрести 65 объектов недвижимости для примерно 201 переселенца.
Жилье приобретут в:
- Винницкой области - 2 объекта в двух объединенных территориальных общинах,
- Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,
- Житомирской области - 3 объекта в одной ОТГ,
- Запорожской области - 2 объекта в одной общине,
- Киевской области - 10 объектов в одной общине,
- Луганской области - 6 объектов в одной общине,
- Одесской области - 7 объектов в двух ОТГ,
- Ривненской области - 1 объект в одной ОТГ,
- Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,
- Черкасской области - 1 объект в одной общине,
- Черниговской области - 1 объект в одной общине.
В Кабмине обращают внимание, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось пособие помощи тяжелобольным детям.
по теме
Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации
На водителя пожаловалась женщина, которая решила воспользоваться услугами такси
Древние египтяне считали, что поедание лимонов и питье лимонного сока являются эффективной защитой от различных ядов
На сервисе объявлений OLX начали разводить продавцов через липовые ссылки для "получения денег"
Штамм чрезвычайно опасен, потому что продолжает видоизменяться