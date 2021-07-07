Жителям столичной Оболони советуют не использовать воду из-под крана: что случилось [ Редактировать ]
В ночь с 7 на 8 июля в Оболонском районе Киева будут промывать водосети. В связи с этим жителей просят не использовать воду указанное время.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
"Киевводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 7 на 8 июля, с 23:00 до 04:00",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в зону работ попадут:
ул. Зои Гайдай;
ул. Тимошенко;
ул. Героев Днепра;
ул. Озерная;
ул. Северная;
ул. Богатырская;
ул. Приречная;
пр. Оболонский (от ст. м. "Минская" до ст. м. Героев Днепра)
пр. Героев Сталинграда (от № 26 до № 64 и с № 33/35 по № 65).
В частности, во время выполнение работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. Кроме этого, после завершения промывки, воду перед применением жителям рекомендуют спустить.
Ранее мы писали о том, что в четырех районах Киева отключат горячую воду.
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