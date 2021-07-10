В Украине установили новый рекорд прививок в сутки [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине установили новый суточный рекорд вакцинации. За минувшие сутки, 9 июля, прививку против COVID-19 получили 114 660 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 53 820 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили вторую дозу - 60 840 человек.
В течение суток работали:
- 697 мобильных бригад;
- 1562 пункта вакцинации;
- 38 центров вакцинации.
По состоянию на 9 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек. С начала прививочной кампании привито 2 277 228 украинцев, из них получили две дозы, то есть полностью иммунизированы - 1 143 442 человека.
Напомним, что за минувшие сутки 9 июля в Украине зафиксировали 507 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницу попали 364 человека, 20 умерли.
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