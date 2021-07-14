В городе Одесса на Соборной площади обрушилась часть фасада исторического дома. Камни от здания падали на тротуар, где ходят люди. Об этом сообщает издание "Думская".

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Рухнула часть карниза, в связи с чем были порваны электропровода и повреждены вывески, находившееся в заведениях, которые находятся в здании.

На место оперативно выехало руководство департамента городского хозяйства, в 10:30 работники ЖУ "Ренессанс-92" приступили к уборке обломков карниза с тротуара.

Отмечается, что дом был возведен в 1873-74 годах, однако в настоящее время он является историческим памятником местного значения.

Читайте также, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом, в настоящее время устанавливают, кто является владельцем двух поврежденных автомобилей.

Кроме того, в центре Киева в жилом доме обрушился пол. В итоге пострадал мужчина, который упал в провал. Инцидент произошел 16 июня по адресу Бульварно-Кудрявская, 47. Квартира в доме уже давно находится в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.

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