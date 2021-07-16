Поезд перерезал пополам: в метро Киева погиб парень [ Редактировать ]
В четверг вечером, 15 июля, в метро Киева произошло ЧП. Красная ветка метрополитена перестала работать по обычному графику, и все поезда курсировали только от станции Крещатик до Академгородка.
Как сообщили в метрополитене, на перегоне Дарница - Левобережная упал человек. При этом парень 1991 года рождения не просто упал на рельсы - он пытался перейти пути в неустановленном месте и попал под поезд.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, но оказалось, что помочь пострадавшему они уже не смогут - парень погиб почти сразу от полученных травм, поезд фактически перерезал его пополам.
"Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который его переехал. Личность установлена, погиб от полученных травм", - сообщили в полиции.
Кроме того, непонятно, как погибший смог пробраться на данный участок, так как он огорожен забором. В правоохранительных органах предположили, что парень нашел дырку в этом заборе и вышел на рельсы или смог перелезть через забор.
Ранее сообщалось, что под Черниговом поезд задавил мужчину.
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