В четверг вечером, 15 июля, в метро Киева произошло ЧП. Красная ветка метрополитена перестала работать по обычному графику, и все поезда курсировали только от станции Крещатик до Академгородка.

Как сообщили в метрополитене, на перегоне Дарница - Левобережная упал человек. При этом парень 1991 года рождения не просто упал на рельсы - он пытался перейти пути в неустановленном месте и попал под поезд.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, но оказалось, что помочь пострадавшему они уже не смогут - парень погиб почти сразу от полученных травм, поезд фактически перерезал его пополам.

"Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который его переехал. Личность установлена, погиб от полученных травм", - сообщили в полиции.

Кроме того, непонятно, как погибший смог пробраться на данный участок, так как он огорожен забором. В правоохранительных органах предположили, что парень нашел дырку в этом заборе и вышел на рельсы или смог перелезть через забор.

Ранее сообщалось, что под Черниговом поезд задавил мужчину.

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