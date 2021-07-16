В Германии ввели режим военной катастрофы [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Об этом сообщает Spiegel.
Теперь командиры смогут собственным решением направлять технику на помощь местным властям.
Это связано со стихийным бедствием в стране. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных. По словам главы Минобороны, число привлеченных военных будет расти.
Ранее мы сообщали о том, в Германии на протяжении нескольких дней свирепствует наводнение. Количество жертв потопа превысило 100 человек. В связи с этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.
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