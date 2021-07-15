Наводнение в Германии массово "хоронит" людей [ Редактировать ]
В Германии жертвами наводнения стали 33 человека. Десятки людей пропали без вести. Об этом сообщает издание Focus.
По меньшей мере 33 человека погибли в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
Как сообщает издание, 18 человек погибли в наиболее пострадавшем от наводнения районе Арвайлер. В регионе непогода разрушила несколько жилых домов. Кроме того, потоки воды снесли мост через реку Волм.
Министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц заявил о том, что пропавшими без вести числятся до 70 человек.
В спасательной операции задействованы помимо сотрудников экстренных служб военные.
В затопленных городах появились мародеры. Они пытаются грабить магазины. Одного из подозреваемых полиции удалось задержать во время попытки ограбить ювелирную лавку.
Напомним, что наводнение в результате сильных дождей "зверствуют" на протяжении нескольких дней.
Читайте также, в американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни.
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