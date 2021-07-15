В Германии жертвами наводнения стали 33 человека. Десятки людей пропали без вести. Об этом сообщает издание Focus.

По меньшей мере 33 человека погибли в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщает издание, 18 человек погибли в наиболее пострадавшем от наводнения районе Арвайлер. В регионе непогода разрушила несколько жилых домов. Кроме того, потоки воды снесли мост через реку Волм.

Министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц заявил о том, что пропавшими без вести числятся до 70 человек.

В спасательной операции задействованы помимо сотрудников экстренных служб военные.

В затопленных городах появились мародеры. Они пытаются грабить магазины. Одного из подозреваемых полиции удалось задержать во время попытки ограбить ювелирную лавку.

Напомним, что наводнение в результате сильных дождей "зверствуют" на протяжении нескольких дней.

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