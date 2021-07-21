В пятницу, 23 июля, в Токио начнется Олимпиада-2020. В составе сборной Украины по прыжкам в воду заявлен самый молодой в истории чемпион Европы по водным видам спорта Алексей Середа.

Еще в 13 лет он получил титул чемпиона Европы. На данный момент Алексею 15. Парень рассказал, что последнее время проводил усиленные тренировки.

У меня в неделю 10 тренировок, каждая из которых длится 3 часа.

Благодаря таким тренировкам и успешным выступлениям на квалификации 6 наших олимпийцев завоевали семь лицензий, две из которых у Алексея. Он будет выступать и в индивидуальной программе, и в дуэте с напарником Олегом Сербиным.

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Кроме того, на стадионе в японской префектуре Фукусима начались соревнования в рамках Олимпийских игр-2020 по софтболу. В результате поединка японки обыграли соперниц с фантастическим счетом 8:1, этой дисциплины не будет в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году.

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