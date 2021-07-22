Залило дощами та підсмалило спекою: кавуни зростають у ціні через неврожай [ Редактировать ]
Золоті кавуни. В Україні розпочався сезон баштанних. Перші партії з вітчизняних полів уже з'явились у продажу. Втім, сталося це пізніше, ніж зазвичай, та й ціна кусається. Фермери кажуть: нинішній рік для вирощування кавунів - невдалий. Чому - знає Марина Михайловська.
Херсонщина регіон, який традиційно вважається баштанним. Але цього року кавунами - навіть місцеві не можуть поки що себе побалувати.
Дыня сейчас 25-30, арбуз 20-15 за килограмм.
На херсонських ринках кавунів небагато, купують їх неохоче.
Павло, продавець:
В том году в такое время арбуз стоил самое дорогое 10 гривен. Было много, спрос больше, потому что погода была стабильная.
Ранні сорти подекуди аграріям доводилося пересівати тричі. Через постійні зливи та низькі температури в травні й червні - врожаю обмаль.
Сергій Коротун, фермер:
Люди работали в фуфайках, в шапках зимних. Такого никогда не было.
С трудом таким, были потери, много пропадало арбузов, подсаживали по новой. Потому что сыро и холод. Сыро и холод.
Кавуни в багнюці просто згнивали. Через аномальну вологість активізувалися шкідники знизу плоди псувала дротянка, зверху заїдала тля. А цього тижня інше лихо надмірна спека.
Он еще зеленый внутри, а он уже сгорел, шкура сгорела.
Сусіднє поле врятували передові технології, але врожай все одно забарився. На два тижні. Як і в усіх. Фермери на Херсонщині підраховують збитки.
Олександр Синенко, фермер:
Втрати будуть порядка 500-700 млн. грн. Якщо брати по колегах, по регіону.
За таких умов і ціна на кавуни буде вищою. Навіть у пік сезону - восени, ймовірно, сягатиме десяти гривень за кілограм.
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