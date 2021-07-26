Известная украинская блогер и певица Анна Тринчер раскрыла детали личной жизни. Об этом она поделилась в Instagram-stories.

Девушка также рассказала об абьюзивных отношениях с бывшим парнем.

Имя Анна не рассекретила, однако рассказала, что некоторое время жила с ним под одной крышей.

Это были самые сложные отношения... Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, презирали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях.

Парень, по словам девушки, ее совсем не уважал.

Каждый день я просыпалась со словами "как же все достало". Мне было очень плохо, я плакала каждый день. Был абьюз.

На один из дней рождения Анны парень испортил ей настроение, на \этом их отношения закончились. Это стало последней каплей, девушка собрала вещи и переехала.

Ранее мы писали о том, что популярная блогерша из Харькова Екатерина Якименко решила заработать на своем состоятельном ухажере из России. Девушка вместе со своим любовником инсценировала собственное похищение, чтобы получить пять биткоинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.