Киевская блогер осталась без работы и-за заявлений о "мерзком украинском языке" [ Редактировать ]
Киевскую блогершу Анастасию уволили с работы из-за высказываний об украинском языке. Об этом сообщили в самой компании.
Как отмечается, компания не поддерживает высказываний девушки, которая
Как выяснилось, девушка заявила о том, что украинский язык звучит, по ее мнению, "мерзко". В IT-компании Анастасия находилась на испытательном сроке, но после таких заявлений сотрудничество их закончилось.
В компании также отметили, что среди коллег и руководителей девушки никто не замечал ее украинофобских настроений.
Ранее мы писали о том, что популярная блогерша из Харькова Екатерина Якименко решила заработать на своем состоятельном ухажере из России. Девушка вместе со своим любовником инсценировала собственное похищение, чтобы получить пять биткоинов.
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