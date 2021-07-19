Киевскую блогершу Анастасию уволили с работы из-за высказываний об украинском языке. Об этом сообщили в самой компании.

Как отмечается, компания не поддерживает высказываний девушки, которая

Как выяснилось, девушка заявила о том, что украинский язык звучит, по ее мнению, "мерзко". В IT-компании Анастасия находилась на испытательном сроке, но после таких заявлений сотрудничество их закончилось.

В компании также отметили, что среди коллег и руководителей девушки никто не замечал ее украинофобских настроений.

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