У Києві тестуватимуть на COVID-19 всіх госпіталізованих жителів [ Редактировать ]
В лікарню тільки з тестом! У столичному клінічному шпиталі запрацювала лабораторія з ПЛР-тестування. Усіх, кого госпіталізуватимуть в медзаклад тепер одразу тестуватимуть на COVID-19. За словами мера Кличка - лабораторія здатна видавати до 400 ПЛР-результатів щодоби. Лікарі задоволені. Кажуть, це допоможе їм убезпечити персонал від інфікування.
Олександр Ткаченко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:
Для нас надзвичайно важливо, у пацієнта є COVID-19, чи немає COVID-19. Чому? Тому що такі пацієнти повинні бути ізольовані, надаватись інша допомога. Лабораторія, яку зараз закінчуємо створювати - це ПЛР-діагностика якраз для цього і передбачена. Ми маємо можливість робити пацієнту, який поступає по швидкій допомозі, завдяки обладнанню яке є, на протязі кількох годин.
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