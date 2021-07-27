В лікарню тільки з тестом! У столичному клінічному шпиталі запрацювала лабораторія з ПЛР-тестування. Усіх, кого госпіталізуватимуть в медзаклад тепер одразу тестуватимуть на COVID-19. За словами мера Кличка - лабораторія здатна видавати до 400 ПЛР-результатів щодоби. Лікарі задоволені. Кажуть, це допоможе їм убезпечити персонал від інфікування.

Олександр Ткаченко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги: