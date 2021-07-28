Авиакатастрофа на Прикарпатье: появилось видео момента падения [ Редактировать ]
В сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи Ивано-Франковской области. В результате этой катастрофы погибли четыре человека.
Последние секунды полета самолета Aerospool WT10 Advantic случайно сняли отдыхающие, которые находились на берегу местной реки.
Отметим, инцидент произошел около 13:40. Легкомоторный самолет по неизвестным пока причинам упал на частный дом, после чего начался пожар. На момент катастрофы людей в доме не было, но погибли все, кто находился в самолете.
Напомним, что 27 июля в аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет, который летел из Москвы. Экипаж забил тревогу из-за того, что у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.
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