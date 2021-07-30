Сотрудники пограничной службы Украины задержали пограничников, из-за халатности которых был нанесен ущерб государству в 7 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, в период с 2018 до 2020 года подозреваемые растаможивали товары общего потребления - фонари, которые завозились из-за границы, как товары военного назначения. Благодаря таким махинациям, импортер освобождается от уплаты пошлин и НДС (налога на добавленную стоимость).

Отмечается, что таможенники не проверяли код классификации товаров и растаможивали товары по коду, который не соответствует действительности. Известно, что задержанным предъявили обвинение по статье 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Читайте также, сотрудников столичной таможенной службы подозревают в проведении махинаций на миллионы гривен. Преступления заключались в классификации нефтепродуктов на 5 миллионов гривен. Фигуранты осенью 2020 года занимались контролем классификации нефтепродуктов, которые поступали из-за границы.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований проводят проверку масштабного злоупотребления властью на таможенном посте. Часть должностных лиц, руководствуясь незаконной выгодой, выдавали разрешение на незаконную транспортировку грузов через границу с отсутствием таможенных платежей.

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