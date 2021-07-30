Перестановки в ВСУ: Данилов сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 30 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал кадровые перестановки в Вооруженных силах. Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, это процесс омоложения руководства украинской армии.
Прежде всего, я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское образование, и для нас это очень важная вещь.
Новые руководители украинской армии прошли фронт.
Ни одного "тылового" человека никуда не назначают.
Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения
Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СНБО
В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны