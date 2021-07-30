В пятницу, 30 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал кадровые перестановки в Вооруженных силах. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, это процесс омоложения руководства украинской армии.

Прежде всего, я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское образование, и для нас это очень важная вещь.

Новые руководители украинской армии прошли фронт.

Ни одного "тылового" человека никуда не назначают.

Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.

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