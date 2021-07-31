В Турции возле Измира упал крупный метеорит (видео) [ Редактировать ]
Источник: CBS News
В ночь на 31 июля, на западе в Турции неподалеку от города Измир упал крупный метеорит. Об этом пишет местное издание Sabah.
Очевидцы сообщают, что метеорит упал около 1:54 ночи (00:54 по Киеву). Местные жители сообщают о мощном взрыве, который последовал после падения.
Данных о погибших, пострадавших или каких-либо разрушений на данный момент нет. Никаких заявлений от властей пока не поступало. Фото и видео инцидента уже заполонили соцсети.
#BreakingNews : Meteor fell on #Izmir city of #Turkey! pic.twitter.com/ygNzua6t65— NotesFrom.NET (@NotesFromNET) July 31, 2021
Некоторые суеверные люди сочли падение метеора предвестником череды бедствий, которые ожидают Турцию будущем.
Напомним, что крупные лесные пожары продолжают бушевать в турецкой курортной провинции Анталья. Огонь вплотную подошел к жилым кварталам и отелям с туристами. Украина отправила на помощь турецких спасателям два пожарных самолета Ан-32П.
Как сообщали "Подробности", в ночь на 25 июля в небе над Норвегией пронесся огромный метеорит. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось.
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