Украина отправит пожарный самолет в Турцию [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу лесных пожаров в Турции. Зеленский пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами.
Об этом сообщается на Twitter-странице Зеленского.
Из Украины в Турцию вылетит украинский пожарный самолет. Он будет помогать тушить огонь, которым охвачены леса на юге Турции.
"Выразил своему другу - президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.
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