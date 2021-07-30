Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу лесных пожаров в Турции. Зеленский пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами.

Об этом сообщается на Twitter-странице Зеленского.

Из Украины в Турцию вылетит украинский пожарный самолет. Он будет помогать тушить огонь, которым охвачены леса на юге Турции.

"Выразил своему другу - президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.