В воскресенье, 1 августа, в Луганской области, возле города Кременная, авто Toyota Camry врезалось в микроавтобус Volkswagen. Об этом сообщает полиция Луганской области.

В результате аварии пострадали 9 человек.

В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства этого столкновения. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК Украины, то есть "нарушение правил дорожного движения".

Пока неизвестно, кто именно стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также, в Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Синельниково, который находится в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля. Пострадавший шофер второй машины был отправлен в медучреждение с тяжелыми травмами.

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