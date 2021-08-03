Ані питної води, ані відповіді на питання: де гроші, виділені державною на її забезпечення!

Ані питної води, ані відповіді на питання: де гроші, виділені державною на її забезпечення! На Одещині прокуратура спочатку розслідувала розтрату коштів при будівництві свердловини, а потім зненацька закрила провадження! Чому місцевих шокувала така новина - дивіться далі.

Село Каракурт Болградського району. Щомісяця його згадують у звітах Мінохоронздоров'я: мовляв, вода в місцевих колодязях не придатна для споживання людьми. Вона просто не відповідає нормам за санітарно-хімічними показниками. Тож селяни рятуються як можуть хтось купує у пляшках, дехто їздить у сусідні села, а хто не має такої змоги - п'є колодязну.

Ну, а что делать? Другого-то нет выхода!

Валерій Мержев, житель села Каракурт:

Большой осадок, большое содержание вредных веществ, естественно, отсюда и болезни - особенно почечные. но мы ее пьем!

Ще десять років тому з обласного бюджету виділили вісімдесят тисяч доларів на будівництво артезіанської свердловини. Але фірма-підрядник замість п'ятдесяти шести метрів пробурила тільки вісімнадцять.

Євдокія Бурук, жителька села Каракурт:

Мы же надеялись, что тут Скважина будет - и люди будут брать!

У дві тисячі вісімнадцятому місцева прокуратура почала розслідувати ймовірну розтрату підприємством бюджетних коштів. Тоді правоохоронці обіцяли провести будівельну експертизу, але днями жителі села дізналися: розслідування закрите за (увага!) відсутністю правопорушення.

Родіон Пандар, житель села Каракурт:

Я не буду озвучивать версию, которая на языке у меня находится. Но догадываться я могу, почему это все происходит: потому что кому-то очень выгодно, чтоб это дело было замято. Мне непонятно другое: большая сумма денег выделена на обеспечение трех тысяч людей питьевой водой и абсолютно всем безразлично!

Ми надіслали запит до Одеської обласної прокуратури: з питанням, як таке могло статися? Нам відповіли наразі вивчають матеріали справи та, можливо, розслідування буде відновлене. На камеру правоохоронці з нами не спілкувалися - надали відеокоментар.

Олексій Дорошенко, заступник начальника відділу Одеської обласної прокуратури:

На теперішній час провадження витребуване Одеською обласною прокуратурою для вирішення питання щодо законності прийнятого рішення слідчим.

Але ж поки правоохоронці все з'ясовують, залишається одне - найголовніше питання, - де брати воду жителям Каракурта? Одеська облдержадміністрація спрямувала нас до Держводагентства. Там розповіли: вже цього року планують розпочати будівництво магістрального водопроводу, який забезпечуватиме очищеною дунайською водою села Болградського та Ізмаїльського районів.

Лідія Гальчук: в.о. директора ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів":

Разработаны полностью, приняты рассчеты: сколько населенных пунктов, сколько домов, какие там животные, живность, сельхозугодия и все остальное. Поэтому сегодня, как только мы построим Болградский водогон - мы снимем полностью проблему питьевого водоснабжения этого района!

Щоправда, село Каракурт останнє у маршруті водогону. Отже, в найкращому разі, за умови стабільного фінансування - якісна питна вода в селі з'явиться за три-чотири роки.