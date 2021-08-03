Кіт зірвав бейсбольний матч [ Редактировать ]
У США довелось зупинити бейсбольний матч, через кота. Пухнастий пробіг через усе поле при цьому коментатори матчу відзначили, що він швидший за деяких гравців.
А потім кіт почав прогулюватися кромкою поля та намагався вибратися на трибуни. За чотирилапим ганялися з десяток стюардів, але так і не змогли його впіймати.
Кота неабияк підтримували глядачі на стадіоні скандували "Давай вперед, котику!" та "Найкращий гравець матча!". Зрештою, кіт вибіг через хвіртку, яку для нього відкрив один з співробітників стадіону.
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