Украинский греко-римский борец Парвиз Насибов завоевал в актив страны серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Он выступал в весовой категории до 67 килограмм.

Он участвовал в финальной схватке с представителем Ирана Мохаммадрезу Гераее со счетом 1:9. Именно он и стал Олимпийским чемпионом Олимпийских игр.

Отмечается, что это вторая серебряная медаль сборной Украины на Олимпийских Играх в Токио и восьмая - в общей копилке. Всего украинские спортсмены завоевали 5 бронзовых медалей и 2 серебряных.

Читайте также, на Олимпиаде-2020 в Токио украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе. Борчиха, выступающая в весовой категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место. Борчиха, выступающая в весовой категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место.

Кроме того, украинская каноистка Людмила Лузан прошла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Она одержала победу на дистанции 200 метров. В утренней сессии третьего дня соревнований на канале Sea Forest Waterway в олимпийском Токио украинская каноистка Людмила Лузан победила в своем заезде.

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