Украинская каноистка прошла в полуфинал Олимпиады-2020 [ Редактировать ]
Украинская каноистка Людмила Лузан прошла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Она одержала победу на дистанции 200 метров.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
"В утренней сессии третьего дня соревнований на канале Sea Forest Waterway в олимпийском Токио украинская каноистка Людмила Лузан победила в своем заезде на дистанции 200 м и напрямую вышла в полуфинал", - говорится в сообщении.
Полуфинальный заезд стартует 5 августа в 3:44.
Ранее сообщалось, что украинского легкоатлета отстранили от Олимпиады за день до соревнований. По словам спортсмена, его не допустили к участию в играх из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткое время.
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