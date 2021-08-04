Украинская каноистка Людмила Лузан прошла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Она одержала победу на дистанции 200 метров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Читайте также Олимпиада-2020: украинка Алла Черкасова завоевала бронзу по вольной борьбе

"В утренней сессии третьего дня соревнований на канале Sea Forest Waterway в олимпийском Токио украинская каноистка Людмила Лузан победила в своем заезде на дистанции 200 м и напрямую вышла в полуфинал", - говорится в сообщении.

Полуфинальный заезд стартует 5 августа в 3:44.

Ранее сообщалось, что украинского легкоатлета отстранили от Олимпиады за день до соревнований. По словам спортсмена, его не допустили к участию в играх из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткое время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.