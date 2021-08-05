"Сын Конкорда" преодолеет звуковой барьер в 100 раз тише [ Редактировать ]
Источник: NASA
NASA опубликовали видеозапись строительных работ над новым экспериментальным сверхзвуковым реактивным самолетом, получившим название "сын Конкорда".
В 40-секундном ролике показано производство самолета X-59 Quiet SuperSonic Technology, или QueSST, с мая 2019 года по июнь 2021 года.
Сборку самолета производит Аэрокосмический гигант Lockheed Martin на заводе в Палмдейле, Калифорния.
NASA заявляет, что первые летные испытания начнутся в 2022 году. После завершения X-59 будет двигаться со скоростью 1,4 Маха, что составляет 1488 км/ч и выше скорости звука (1234 км/ч).
При этом самым впечатляющим достижением самолета является то, что звуковой удар при преодолении звукового барьера будет не громче, чем звук закрывающейся двери автомобиля на уровне поверхности Земли.
X-59 Quiet SuperSonic Technology
Это означает, что реактивный самолет сможет летать, не создавая оглушительного грохота для людей, находящихся внизу, – проблема, с которой столкнулись сверхзвуковые авиалайнеры "Конкорд", ушедшие "на пенсию" в 2003 году.
Стоимость программы составляет 247,5 миллиона долларов. Ожидается, что после завершения постройки X-59 будет иметь длину 24 метра, а размах крыльев – 7,7 метров.
X-59 Quiet SuperSonic Technology
Максимальная взлетная масса аппарата составит 14,6 тонн, а летать он будет на высоте 16,7 км.
X-59 будет приводиться в движение одним двигателем General Electric F414 и будет оснащен камерой 4K спереди для дополнительной видимости, так как от лобового остекления пришлось отказаться.
Барьер для сверхзвукового полета составляет 1234 км/ч – скорость, известная как 1 Мах. При этом образуется сильная ударная волна. Цель проекта NASA состоит в том, чтобы создать самолет, который может летать со скоростью 1,4 Маха, но в сто раз тише, чем предыдущие сверхзвуковые самолеты.
Звук преодоления звукового барьера у "Конкорда" составлял 110 дБ. Эксперты в области авиации надеются, что форма X-59 обеспечит максимальную звуковую ударную мощность до 60 дБ, что сопоставимо с легким хлопком.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA "оживили" космический корабль на орбите Земли, после того, как самый дорогой проект постигла катастрофа.
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