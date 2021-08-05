Коронавирус в Украине: число зараженных резко выросло [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 4 августа, в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случаев коронавируса. В том числе заболели 81 ребенок и 37 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 532 человека;
- умерли - 25;
- выздоровели - 542.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
- Киеве - 187;
- Одесской - 75;
- Запорожской - 62;
- Харьковской - 59;
- Винницкой областях - 57.
Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.
по теме
1 августа в Украине зарегистрировали всего 265 новых подтвержденных случаев коронавируса. 4 человека умерли от болезни
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях
17 людей померли від ускладнень, майже 400 хворих ушпиталили. Триває кампанія з імунізації від лютого першу дозу вакцини отримали понад два з половиною мільйони українців
Найбільше у Києві та області, на Одещині, Житомирщині й Донеччині. Ушпиталили майже 400 хворих
Минулої доби в Україні щепили 153 тисячі людей. І зафіксували майже тисячу нових випадків ковіду. Зросла кількість померлих - недуга забрала життя 43 пацієнтів