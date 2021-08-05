У Греції лісові пожежі пошкодили понад 200 будинків [ Редактировать ]
Європа палає теж. У Греції лісові пожежі пошкодили понад 200 будинків. За два дні у країні виникло 40 нових осередків вогню. Рятувальники вже евакуювали жителів десятка сіл. Попередження про необхідність покинути домівки отримали ще три поселення.
Найскладніша ситуація на острові Евбея та в передмісті Афін. У приборканні стихії застосовують авіацію. Під загрозою опинилася область Олімпія. Тамтешніх жителів евакуювали, а щоб захистити від вогню музеї та місця археологічних розкопок, пожежники працювали цілу ніч.
Однак рятувальні роботи неабияк ускладнює найсильніша за останні 30 років спека. Напередодні в країні оновлено температурний рекорд. Термометр у місті Лангадас зафіксував небувалі 47 градусів.
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