Компанія Річарда Бренсона знову відкрила продаж квитків у космос [ Редактировать ]
Компанія мільярдера Річарда Бренсона "Virgin Galactic" знову відкрила продаж квитків у космос. "Звичайний" квиток коштуватиме 450 тисяч доларів. Для польотів компанією родичів та друзів пропонують знижки. Квиток для дослідників, а також астронавтів, обійдеться в 600 тисяч доларів.
Майже два тижні тому компанія влаштувала рекламну акцію, запропонувавши забронювати квитки по 200-250 тисяч доларів. Тоді квитки придбало понад 600 "щасливчиків". Коли їх відправлять у космос - невідомо. У компанії кажуть, що цим економтуристам доведеться вистояти в черзі, аби дочекатися можливості побачити нашу планету з космосу.
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