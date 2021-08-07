Фото: каноистки выиграли "серебро" для Украины на Олимпиаде Источник: НОК Украины

Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - серебряные призерки Олимпийских игр в Токио.

Наши девушки финишировали вторыми в финальном заезде на 500 метров на каноэ.

Украинки прекрасно провели финальную гонку, и с первых метров дистанции ушли в отрыв вместе китаянками Ксу и Сунь. На финише наши девушки уверенно сохранили вторую позицию.

Отметим, что для Людмилы Лузан это вторая медаль в Токио. Ранее она завоевала "бронзу" в заезде на 200 метров.

В копилке Украины уже 15 медалей - 1 золотая, 4 серебряных и 10 бронзовых. Это только начало сегодняшнего дня.

Также Украина сегодня претендует на медали в легкой атлетике (прыжки в высоту), артистическом плавании, художественной гимнастике, боксе (финал Хижняка), вольной борьбе и современном пятиборье.

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