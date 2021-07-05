Аномальна спека у Канаді: за тиждень загинули 719 людей [ Редактировать ]
Через аномальну спеку в Канаді за тиждень померли 719 людей. Це втричі більше за звичайні показники летальності. Усі раптові смерті зафіксували в провінції Британська Колумбія.
В поліції кажуть: люди приїздять відвідати своїх літніх родичів і знаходять їх мертвими. У місті Літтон температура сягнула понад 49 градусів - це вже третій температурний рекорд для регіону за минулий тиждень. Через посуху повідомляють про часті займання у лісі.
по теме
Тамтешні медики встановили - тіла більшості померлих знаходили в задушливих непровітрюваних приміщеннях. У деяких регіонах температура сягнула майже п'ятдесяти градусів
Особливо перепало Західній Україні. Там вітер валив дерева, а дощі затоплювали будинки. При чому такі погодні вибрики випробовують не лише нас. Штати й Канаду розпікає. У Канаді + 50!
Після рясних злив зійшов селевий потік у місті Атамі, у префектурі Сідзуока. Загинули троє людей. 113 зникли безвісти. Пошкоджено близько півтори сотні будинків
Це втричі більше за звичайні показники летальності. Усі раптові смерті зафіксували в провінції Британська Колумбія
І знищив більшість будівель у місті, зокрема станцію невідкладної медичної допомоги та відділок поліції. Спричинила займання аномальна спека. Температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки - 47 градусів