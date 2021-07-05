Через аномальну спеку в Канаді за тиждень померли 719 людей. Це втричі більше за звичайні показники летальності. Усі раптові смерті зафіксували в провінції Британська Колумбія.

В поліції кажуть: люди приїздять відвідати своїх літніх родичів і знаходять їх мертвими. У місті Літтон температура сягнула понад 49 градусів - це вже третій температурний рекорд для регіону за минулий тиждень. Через посуху повідомляють про часті займання у лісі.