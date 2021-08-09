В Житомире в реку попали тысячи кубометров нечистот: Тетереву грозит экологическая катастрофа (видео) [ Редактировать ]
Источник: Житомирский рыбоохранный патруль
В Житомире из-за аварии на коллекторе главной канализационной насосной станции в реку Тетерев вылилось 7 тысяч кубометров нечистот. Из-за этого в реке начался массовый мор рыбы. Вода грязная, серо-зеленого цвета, стоит неприятный запах.
Власти города начали служебное расследование. Сотрудники "Житомирводоканала" и Государственной экологической инспекции Полесского округа каждый час проверяют качество воды в реке Тетерев.
"Если показатели будут ухудшаться, в первую очередь, будет падать концентрация кислорода, придется открыть задвижку в водохранилище "Видсичне", чтобы сбросить уровень воды до 3,05 метров. Если и это не поможет, - придется приостановить или ограничить водоснабжение Житомира", - предупреждает руководитель "Житомирводоканала" Андрей Никитин.
Житомирский горсовет сообщает, что воду из машинного зала уже откачали, на насосной станции меняют электродвигатели. В течение 9 августа на водоканале возобновят перекачку стоков на очистные сооружения.
С водохранилища частично спускают воду, чтобы ускорить течение и очистить реку от стоков. Сейчас концентрация кислорода в Тетереве составляет 5,3 мг/дм3, в районе Бумажной фабрики - в пределах 2.
Экологи призывают людей не купаться и не ловить рыбу не только в Тетереве, но и ниже по течению. Эта река впадает в Днепр - нечистоты непременно попадут и туда.
Напомним, что недавно под Черкассами на реке Рось произошел массовый мор рыбы.
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