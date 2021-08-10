Греція вже тиждень у вогні. Осередки займання - по всій країні. Передмістя Афін - спустошене. А на другому за площею острові Евбея, стихію ніяк не приборкають. Доки не пізно, тисячі людей тікають з пекла морем. Не вщухають лісові пожежі й на інших континентах.

Вагітна Міна разом з односельцями сідає на пором. Тепер це табір для евакуйованих. Їхнє курортне містечко Пефкі, як і десятки інших, постраждало від лісової пожежі.

Міна, евакуйована з острова Евбея:

Страхіття, як інакше пояснити... Неначе фільм жахів. Але ти не можеш сказати собі, що це лише кіно і все гаразд. Це реальне життя. І останній тиждень воно було нестерпним.

З літнього кошмару евбейці тікають і вдень, і вночі. Свої домівки вже залишили дві тисячі людей. Понад пів тисячі пожежників намагаються приборкати полум'я. Працюють армійці та місцеві жителі. Уряд країни відрядив туди 11 літаків та 6 гелікоптерів.

Але цього не достатньо, - стверджують місцеві чиновники. А рятувальники попереджають: якщо вогонь наблизиться до сіл Каматріадес та Галатсадес, а потім до лісу за ними, то полум'я вже не спинити.

Василіка, місцева жителька:

Злість, я відчуваю злість. Втратила свій дім. Місце, де народилася. Ніщо вже не буде як раніше.

За тиждень у Греції вигоріли 56,5 тисяч гектарів лісу. 1030 Густий дим зафіксували навіть супутники. Для порівняння, протягом останнього десятиліття за рік у середньому охоплювало пожежами не більше ніж тисячу 700 гектарів.

Боротися з вогнем країні нині допомагають 22 держави, серед них і Україна. Напередодні полтавські вогнеборці врятували від стихії 2 селища.

Палає також Іспанія. 160 людей евакуювали з містечка неподалік Валенсії. Горять 200 гектарів лісу.

А це - Косово. Вогнем охоплена гірська територія поблизу Албанії. Загинула щонайменше 1 людина, намагаючись врятувати свійську худобу.

Горить і на тихоокеанському узбережжі США. Наймасштабніша пожежа - "Діксі". Вона знищила територію більшу за площу Лос-Анджелеса. Троє людей зникли безвісти. Постраждали троє рятувальників. Згоріли 400 будинків. Небо над Каліфорнією затягнуло густим димом. У вогні також Перу й Болівія.

Між кліматичними змінами й пожежами є прямий зв'язок, - повідомляє організація NPR. Посухи спостерігаються дедалі частіше, внаслідок цього висихають цілі регіони - такі умови ідеальні для поширення полум'я. Водночас з 2016 по 2020 роки 88 відсотків пожеж спричинені людиною. Такі дані наводить видання The Hill.