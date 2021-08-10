До гасіння пожеж залучили рятувальників з 22 країн світу

За похід до лісу - штраф тисяча євро. Такі обмеження запровадили в Греції через масштабні лісові пожежі, від яких країна потерпає вже понад тиждень. Усе через аномальну спеку.

Найбільше постраждали центральні регіони - Еліда та Аттика. Стрімко поширюється вогонь і на острові Евбея.

Понад тисячу жителів евакуювали морем. До гасіння пожеж залучили рятувальників з 22 країн світу. Серед них і українські вогнеборці.