Греків каратимуть штрафами за похід до лісу [ Редактировать ]
За похід до лісу - штраф тисяча євро. Такі обмеження запровадили в Греції через масштабні лісові пожежі, від яких країна потерпає вже понад тиждень. Усе через аномальну спеку.
Найбільше постраждали центральні регіони - Еліда та Аттика. Стрімко поширюється вогонь і на острові Евбея.
Понад тисячу жителів евакуювали морем. До гасіння пожеж залучили рятувальників з 22 країн світу. Серед них і українські вогнеборці.
по теме
Вогонь вирує від Італії і до Туреччини. Приборкати його заважає і хвиля нестерпної спеки. У Греції зафіксували 46.3 градуси на термометрів
За тиждень у Греції вигоріли 56,5 з половиною тисяч гектарів лісу. Густий дим зафіксували навіть супутники. Для порівняння, протягом останнього десятиліття за рік у середньому охоплювало пожежами не більше ніж тисячу 700 гектарів
Натомість на північ від Афін полум'я згасло. Однак рятувальники й далі патрулюють територію, щоб уникнути нових займань. Греція нині переживає найбільшу спеку за останні 30 років
Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло
Тим часом ситуація у країні залишається складною. Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей