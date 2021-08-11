Оригінал Конституції Пилипа Орлика привезли до Києва [ Редактировать ]
До Києва привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика спецвантажівкою і в супроводі кортежу. Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, другий, написаний латиною у Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок - сувій знайшли в глиняному горщику.
Саме цей раритет і побачать українці. Шведи погодилися позичити його до Дня Незалежності України. Першу у світі Конституцію, якій понад 300 років, виставлять уже з наступного понеділка в Софійському соборі. Експозиція триватиме до середини листопада.
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