До Києва привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика спецвантажівкою і в супроводі кортежу. Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, другий, написаний латиною у Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок - сувій знайшли в глиняному горщику.

Саме цей раритет і побачать українці. Шведи погодилися позичити його до Дня Незалежності України. Першу у світі Конституцію, якій понад 300 років, виставлять уже з наступного понеділка в Софійському соборі. Експозиція триватиме до середини листопада.