Близько 90 українців афганського походження та їхні родини нині перебувають в Афганістані. Таке повідомили в МЗС.

Посольства України в Таджикистані та Пакистані нині формують список тих, хто хоче полишити країну. Щоб отримати допомогу, люди мають повідомити цим посольствам свої контактні дані та місце перебування. Родичі в Україні також можуть звернутися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС. Однак навіть приблизних термінів можливої евакуації у Києві не називають.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: