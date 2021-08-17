МЗС готує евакуацію українців з Афганістану - Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Близько 90 українців афганського походження та їхні родини нині перебувають в Афганістані. Таке повідомили в МЗС.
Посольства України в Таджикистані та Пакистані нині формують список тих, хто хоче полишити країну. Щоб отримати допомогу, люди мають повідомити цим посольствам свої контактні дані та місце перебування. Родичі в Україні також можуть звернутися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС. Однак навіть приблизних термінів можливої евакуації у Києві не називають.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Зараз найбільша проблема в тому, що в нас є борт, який там знаходиться і не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможе новий літак туди прибути з України - це поки що питання без відповіді, а відповідь залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані.
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