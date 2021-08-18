Українського військового поранено напередодні на фронті. Це сталося під час обстрілу позицій ЗСУ в Причепилівці. А районі Золотого-4 під вогонь ворожих мінометів знову потрапили мирні мешканці - осколкові поранення отримала жителька селища.

Загалом минулої доби 11 порушень режиму тиші з боку ворога. Зокрема, поблизу Водяного та Пісків незаконні збройні формування відкривали вогонь з мінометів 120 калібру. А на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.