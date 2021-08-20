У Вашингтоні затримали чоловіка, що погрожував підірвати бібліотеку Конгресу США. Вранці за місцевим часом, водій чорного пікапу без номерів запаркувався навпроти будівлі й заявив поліцейським, що має бомбу. Показав детонатор і почав вести пряму трансляцію у соцмережах.

Казав, що діє від імені "патріотів" і що ладен "померти за справу". Правоохоронці оточили місце подій, евакуювали кілька урядових будівель та зачинили сусідню станцію метро. З нападником почали перемовини. Його мотиви й вимоги - з'ясовують.