У Вашингтоні чоловік погрожував підірвати бібліотеку Конгресу США [ Редактировать ]
У Вашингтоні затримали чоловіка, що погрожував підірвати бібліотеку Конгресу США. Вранці за місцевим часом, водій чорного пікапу без номерів запаркувався навпроти будівлі й заявив поліцейським, що має бомбу. Показав детонатор і почав вести пряму трансляцію у соцмережах.
Казав, що діє від імені "патріотів" і що ладен "померти за справу". Правоохоронці оточили місце подій, евакуювали кілька урядових будівель та зачинили сусідню станцію метро. З нападником почали перемовини. Його мотиви й вимоги - з'ясовують.
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